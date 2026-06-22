オーディオブランドのEDIFIERは6月18日、ブランド創設30周年のブランドアンバサダーとして俳優の山粼賢人さんを起用した新CMをウェブ上で公開しました。同日に開催されたEDIFIER 新CM発表会では、CM内に登場する山粼さんとのコラボレーションモデル2製品を併せて発表。既に発売されているアクティブスピーカーに加えて、ワイヤレスヘッドホンの発売を予告しました。新CMを公開新CM「30周年、ブランドの新章へ篇」は、