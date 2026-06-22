２１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、俳優で歌手の亀梨和也が出演。昨年３月で解散したＫＡＴ―ＴＵＮについて、解散のいきさつについて語った。ＭＣの山崎育三郎から「解散の道を選んだ大きなきっかけは何ですか？」と問われた亀梨は「解散…」と話し始めてから少し言葉を選ぶように沈黙を挟んでから「…はもう本当に急激にババババッと進んでいったことなので」と、急展開で解散が決まった