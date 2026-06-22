シンガー・ソングライター斉藤和義が、誕生日を迎えたきょう6月22日、ニューアルバム『日常Days』を9月9日にリリースすることを発表した。あわせて、同作を携えた全国ツアー『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2026 “日常Days”』の詳細も明らかになった。【動画】斉藤和義、ニューアルバム『日常Days』ティザー映像前作『PINEAPPLE』以来約3年4ヶ月ぶり、通算23枚目のオリジナルアルバムとなる同作には全11曲を収録。「鏡よ鏡」「