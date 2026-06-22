中村ゆりかと佐野玲於がダブル主演を務めるテレビ大阪のドラマ『夫に不倫をお願いされました』（7月9日スタート毎週木曜深0：00）は、レギュラーキャストとキービジュアル、エンディングテーマを一斉に解禁した。【画像】『夫に不倫をお願いされました』不穏さ漂う…相関図今回描くドラマのテーマは「公認不倫」。原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセック