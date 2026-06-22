高市首相は維新の吉村代表に対し、都構想が可決された場合の「都」への名称変更は、府域の住民投票ではなく、「府議会の議決」と「国の承認」をもって行うとの規定を新設するよう求めた。吉村氏は「一両日中に判断する」と応じた。