◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)先制点をあげた日本代表MF/FW鎌田大地選手がゴール後に見せた“電話セレブレーション”。所属クラブ同僚との約束で行ったこのポーズに、その本人が反応しています。試合後、「(クラブで)チームメートのエドワード・ヌケティアーという選手がいるんですが、彼のセレブレーション」と明かしていた鎌田選手。「『