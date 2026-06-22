■『有田哲平とコスられない街』激うまグルメ＆人気アクティビティ体験お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平がMCを務めるTBS系『有田哲平とコスられない街』が、23日午後10時から1時間スペシャルで放送される。今回のSP放送は、関東を飛び出し人気観光地として有名な静岡・熱海を舞台に、コスられない激うまグルメや人気アクティビティを紹介する。【写真】大自然のアクティビティを体感する村上信五＆宮近海斗「知ってい