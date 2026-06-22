立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は22日、高市早苗総理がこの日の国会答弁で「秘書の陳述書を提出する」としたことについて「ありえない」と批判した。【映像】高市総理が「陳述書」を言い出した瞬間（実際の様子）衆議院予算委員会で高市総理は、中傷動画問題について、秘書への確認作業をその都度行って委員会で答弁するのは「無理がある」として、答弁の代わりに秘書から「陳述書」を提出させる考えを示した。これについて