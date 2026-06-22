日産自動車のイバン・エスピノーサ社長の役員報酬が、2026年3月期に5億6100万円だったことが22日分かった。年次賞与は半額の9500万円を自主返納したが、総報酬は内田誠前社長の25年3月期と比べ約4割増えた。