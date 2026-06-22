イギリスのスターマー首相が辞任を表明しました。統一地方選での大敗などをめぐり党内から退陣を求める圧力が高まっていました。【映像】スターマー首相と高市総理が会談する様子スターマー首相は、22日に行った演説で「労働党では、私が次の総選挙に向けて党を率いるのに最適な人物かどうかを問うている」として、辞任を表明しました。スターマー氏は労働党の党首として、2024年の総選挙で圧勝を収め首相に就任しました。