元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が21日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。「今までの人生で一番困った人」について語った。芸能界の大物や重鎮に対しては気を遣って物が言えないことが多い、という話題で共演の社会学者・古市憲寿氏とトークした鈴木氏。「俺、TOKYOFMでラジオ20年やってたんですけど…一番ドキドキした人って…」と切り出した。それは二十数年前のこ