俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。渡哲也さんへの感謝を語った。舘はあこがれの先輩について「人間としてはやっぱり渡さんですかね。僕が今俳優を続けられているというのは、僕が29歳のときかな、『西部警察』で渡さんに初めてお会いして。それで撮影が続いてく中であるとき、渡さんが『ひろし、お前には華がある』って言われたんです。それまでずっと僕は東映で仕事をしてたんで