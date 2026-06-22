「マスターズリーグ第２戦デイリースポーツ杯」（２２日、宮島）実績断然の１号艇・徳増秀樹（５１）＝静岡・７５期・Ａ１＝がインからコンマ０８のＳで他を完封。機力差を持ち前のＳ力とターンで補い今年Ｖ３、通算Ｖ１１０を好相性の地・宮島で飾った。２着は６号艇の山下和彦（広島）、３着に４号艇の浜野孝志（三重）が続き３連単は１万１８６０円の好配当となった。激しい雨の中で争われた優勝戦。最後はキレ鋭いＳとタ