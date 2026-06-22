愛媛・新居浜市内の半径150メートル以内で不審火が5件も相次ぎ、地域住民の間に不安が広がっています。19日未明に起きた火事。煙を高く上げて燃えているのは、住宅の敷地内にある農業用倉庫です。「また火事が起きている。早く来て」と消防に通報が入ったのは19日午前0時50分ごろのことでした。火は通報から約3時間後に消し止められましたが、農業用倉庫は全焼。近隣住民：先日燃えた建物のすぐ横だった。気持ち悪いどころじゃない