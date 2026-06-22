お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎（40）が22日までにインスタグラムを更新。サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対チュニジアをメキシコ・モンテレイで現地観戦したことを報告した。盛山は「ワールドカップ現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！」と報告し、日本代表のユニホームに“合格”と書かれたハチマキ姿で、相方のリリーとの2ショットを披露した。そして「大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝