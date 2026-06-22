ワンコと3歳の女の子がおもちゃで遊んでいたら、手を噛んで泣かせてしまって…？しっかり反省する姿が可愛くてお利口さんだと話題になり、投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破。「尊死」「ほんとに癒される」といった声が寄せられています。 【動画：3歳の女の子が犬に手を噛まれ号泣→『反省してる？』と聞いたら…状況を察して見せた『態度』】 ワンコが女の子の手を噛んだら… YouTubeチャンネル「jiji&toto」