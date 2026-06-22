県内地銀の第四北越銀行と大光銀行は22日、円普通預金の金利をことし8月3日から引き上げると発表しました。両行とも現行の0.300％から0.100％引き上げ、改定後は0.400％になります。円定期預金の金利についても見直すとしていて、適用開始日は後日発表するとしています。日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、引き上げるということです。