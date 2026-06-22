北中米ワールドカップも様々な選手にスポットライトが当たる中で、ここまでもっとも注目度を高めた選手がカーボベルデGKボジーニャだろう。初戦のスペイン戦で相手の決定機を次々と阻止してクリーンシートを達成すると、一躍脚光を浴びることに。試合後にはInstagramのフォロワーが爆増し、現在は1000万人を超えている。そんな今大会でもう1人、小国の守護神が注目を集めている。その選手がキュラソー代表GKエロイ・ロームだ。37歳