グループL第1戦で、難敵クロアチア代表を4-2と退けたイングランド代表。これまで大きな国際大会ではスロースタートな傾向もみられたイングランドだが、初戦からいきなりの大爆発で好スタートを切った。クロアチア戦に勝利したあと、ファンたちはオアシスの名曲『Wonderwall』を大声で歌ってチームを称えた。感動的な光景で、得点を挙げたハリー・ケインやジュード・ベリンガムがファンとともに口ずさむという一幕も見られた。