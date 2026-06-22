高級車を狙った自動車窃盗事件が相次いでいます。防犯カメラがその一部始終を捉えていました。 【写真を見る】レクサスが“わずか十数分”で盗まれた…5年前にも被害 防犯カメラや人感センサー設置したのに｢堂々と｣ 2人組の犯行 カメラが捉えた一部始終 岐阜県可児市の住宅に設置された防犯カメラの映像。6月11日の午前0時ごろ、駐車場の車に近寄ってきたのは、マスクと帽子で顔を隠した2人組。 助手席側にしゃがみ込むと