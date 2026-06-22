グループH初戦のスペイン代表戦でビッグセーブを連発し、一躍時の人となったカーボベルデ代表GKボジーニャ。ポルトガル2部でプレイするこの守護神のプレイに世界は驚嘆し、同選手のInstagramフォロワーは凄まじい勢いで増え続けた。ボジーニャのフォロワー数はスペイン戦前の時点で5万人ほどだったが、6月20日時点で1440万人となっている。日本のスターアスリートであるロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が1078万人となって