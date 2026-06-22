KDDIと沖縄セルラーは8月1日以降、auおよびUQ mobileの事務手数料やインターネット回線の新規登録料などを値上げする。物価高に伴う各種費用の上昇を受けた措置としている。 8月1日から、スマートフォン・携帯電話の手続きにおいて、店頭での新規契約や機種変更、SIM発行、電話番号の変更・一時休止・譲渡、端末購入を伴う番号移行の手数料は、現行の3850円から4950円に値上げされる。また、店頭での端