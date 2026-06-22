石川県加賀市のリサイクル業者の資材置き場から給湯器や電線などが盗まれた事件で犯行を行ったとみられる2人の男性が22日、警察に出頭したことが関係者への取材で分かりました。この事件は6月16日、加賀市桑原町のリサイクル業者の資材置き場から給湯器や電線など380万円相当が盗まれたものです。犯行は6月13日から16日までに行われたとみられ、警察が窃盗事件として捜査を進めていました。関係者によりますと、22日午前、福井県に