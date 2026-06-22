ラグビー日本代表の今夏のテストマッチに向けた合宿が２２日、宮崎市内で報道陣に公開され、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が練習前に取材に応じた。自身の不適切発言により、７月４日の新国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」イタリア戦（秩父宮）まで、試合への帯同ができないが、「イタリアに勝つための準備を始めています」と、腕をまくった。世界ランク１２位のイタリアは、２７年のＷ杯で初の８強入