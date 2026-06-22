◆スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会（１３、１４日・久宝寺緑地硬式野球場）▽中学１年生の部・５回戦大阪箕面ボーイズ４ー３東大阪北ボーイズＣ＝５回途中時間切れ＝「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が１３、１４日に行われ、８強が決まった。羽曳野ボーイズＢ（大阪中央支部）が逆転サヨナラ勝ちで進出。ほかに明