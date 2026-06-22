タレントのマツコ・デラックスが２２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。開催中のサッカー北中米Ｗ杯で話題をさらっている元日本代表ＭＦ本田圭佑の解説について私見を述べる一幕があった。この日の番組では、日本時間２１日の日本―チュニジア戦でも「鎌田さん、左足ピョン！」や「イケイケドンドンです」や「９９・９９９％勝ちます」などの独特のコメントで