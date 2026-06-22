ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が23日に開幕する。峰竜太（41＝佐賀）がプロペラ調整に手応えを得ていた。「思い切って丸ごと叩き変えた。それなりの反応はきた。伸び負けすることはないし、ちょっと優勢かなと思うところもあった。最近、プロペラで凄く出る。（プロペラの形が）まだみんなに広がっていないので、1人勝ちしたいと思う」と自信をのぞかせる。グランドチャンピオンは前回の戸田大会でも