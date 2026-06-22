警視庁は２２日、東京都中央区の探偵事務所に対し、改正ストーカー規制法に基づき、ストーカー加害者に被害者の情報を提供しないよう求める通知・要請を行ったと発表した。探偵業者らへ被害者情報を伝えないよう警察が通知・要請できる規定が盛り込まれた同法が今年３月に施行されて以来、適用は全国初という。発表によると、探偵事務所は今年１月、インターネット配信業の男（４２）から、都内に住む元交際相手の女性会社員（