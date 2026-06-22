北海道・旭川市で女子高校生を落下させ殺害した罪などに問われた女に対し、旭川地裁は求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。判決が言い渡された直後、法廷に男性が乱入して暴れ、取り押さえられました。フジテレビ・平松秀敏解説副委員長と詳しく見ていきます。榎並大二郎キャスター：内田被告の判決公判なんですが、何者かが法廷に乱入し、一時休廷となる事態となりました。平松さん、何があったんですか？平松秀敏解説副委員