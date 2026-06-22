私たちはなぜ、存在しないはずの幽霊を恐れ、怪談やホラーに惹かれてしまうのでしょうか？人間はどこまで家畜か現代人の精神構造今回は、ネット社会の怪異を紐解く『ネット怪談の民俗学』や、呪いのビデオのギミックに迫る『Ｊホラーの核心』、さらには怪異を医学で攻める『幽霊の脳科学』など、知的好奇心がゾクゾクうずく5冊を厳選。今だけのお得なチャンスに、一歩踏み込んだ「大人の知的恐怖体験」を始めてみませんか？■