SNSなどで突如トレンド入りした、『ひぐらしのなく頃に』の新作アニメ制作決定のニュース。「名前はよく聞くけれど、実はどんなお話かよく知らない…」という方も多いのではないでしょうか？ひぐらしのなく頃に昼壊し編本作は、のどかな村を舞台に巻き起こる謎と、そこから始まるスリリングな展開が多くの人を虜にしてきた伝説的なサスペンス作品です。謎を提示する「出題編」と、事件の真相が明かされる「解答編」によって構