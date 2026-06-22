日常を忘れさせてくれるような、圧倒的な「未知のワクワク」に溺れてみませんか？三体ただいまAmazonでは、本好きなら見逃厳禁の「早川書房セール」が絶賛開催中。普段はちょっとお高めのハヤカワ文庫・単行本がお得にゲットできる奇跡のタイミングです。今回ピックアップしたのは、古典的名作『月は無慈悲な夜の女王』から、小川哲さんの名作『火星の女王』、そして現代SFの頂点たち。このチャンスにまとめ買いして、至高の