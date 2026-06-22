AOKIが展開する「ORIHICA」は、ビジネスとスポーツを融合させたビジカジウェア「BIZSPO」から、夏向けの新作アイテムを全店およびオンラインショップで発売した。「BIZSPO」夏向け新作アイテム同シリーズはオン・オフやスポーツシーンまでシームレスに着用できるハイブリッドな設計が特徴で、抜群のストレッチ性と高い汎用性を備えている。今季は厳しい暑さを快適かつアクティブに過ごすため、ボトムスからインナーまで幅広い用途