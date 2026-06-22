【モデルプレス＝2026/06/22】女優の仁村紗和が、6月22日までに自身のInstagramストーリーズを更新。父との親子ショットを公開した。【写真】31歳実力派女優「顎髭がカッコいい」父親との2ショット◆仁村紗和、父との親子ショット披露仁村は「おとんの犬T」と記し、中央に犬2匹がプリントされたTシャツを着用した父との写真を投稿。黒のTシャツにキャップとサングラスを合わせたカジュアルなスタイルの仁村が、犬を抱っこした父と