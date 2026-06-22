ガールズグループaespaのカリナが、遊園地に姿を現した。帽子を深く被ったラフな格好であったが、突出した美しさは隠すことができなかった。6月22日、aespaの公式SNSは「エバーランドに行ったとき」という言葉とともに、カリナが韓国・龍仁（ヨンイン）にあるテーマパーク、エバーランドを訪問した動画を投稿した。【写真】カリナ、エバーランドで大はしゃぎ!?動画のなかのカリナは、黒いベースボールキャップを深く被った状態で遊