事件や事故で命を奪われた人たちの遺品などを展示する「生命のメッセージ展」が、福岡市の大学で開かれています。命の大切さを伝えていこうと、学生たちが初めて開きました。■野口明日香記者「この女の子は、わずか4歳の時に飲酒運転事故で突然命を奪われました。等身大のパネルの下には、当時履いていた靴が置かれています。」福岡市城南区の福岡大学で開かれている「生命のメッセージ展」は、事件や事故などで命を