韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「혼놀족（ホンノルジョッ）」の意味は？「혼놀족（ホンノルジョッ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、マイペースでものごとを楽しむ人に関する韓国語。「혼놀족（ホンノルジョッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくだ