アサヒビール株式会社は、新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」にてアーテ ィストの亀梨和也と共同で、コラボビール『KAME BEER』を開発する。「アサヒ空想開発局」ではこれまで、コラボレーション第１弾として江頭 2:50と共同開発した『アサヒ EGA BEER』を発売。2025年９月の数量限定販売時には大好評を博し、2026年６月には販路を拡大し数量限定で全国発売。そして今回、コラボレーション第２弾として、亀梨和也との共同