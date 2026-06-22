2027年2月に開催される高知龍馬マラソン2027は新たに、オンラインのランニングセミナーの開催するなどして連年のエントリー・1万人超えを目指します。13回目の大会になる高知龍馬マラソン2027は8月1日に参加の申し込みが始まります。2027大会では「夜もほろ酔いマラソン」やウエルカムサービスの内容を見直しておもてなしの充実を図るほか、新たにオンラインのランニングセミナーを開催して連年のエントリ