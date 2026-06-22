ARC 5 AI ANC 東京音響は、米国Cleerブランドの新製品として、新開発ドライバーを搭載した“ながら聴き”イヤフォン「ARC 5 AI ANC」「ARC 5」「ARC Air 2」の3機種を、6月26日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は2.2万円前後から。 ラインアップ 6月26日発売 ・「ARC 5 AI ANC」(ブラック)46,000円前後 ・「ARC 5」(ブラック)36,000円前後 ・「ARC Air 2」(ブラック/ホワイト)22,000