水泳の授業で児童の安全を確保するため、命を守るスペシャリストが6月22日から、高知市内の小学校で監視員として子どもたちを見守っています。■先生「バディ」■子どもたち「オー！」先生の指導のもと、水泳授業に取り組む子どもたち。すぐそばで見守っているのは救命救助のスペシャリストである消防職員です。■高知市消防局・足達 弘さん「見落としがないように。全体が見渡せるような位置で、いち早く察知できるような形