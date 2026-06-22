キャンメイクを代表するロングセラーアイテム「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」が、2026年に発売20周年を迎えました。それを記念して、夏らしいマリンモチーフをあしらった「20th限定デザイン」が6月下旬より登場します。高いカールキープ力と使いやすさで長年愛されてきた人気マスカラが、さらに気分を高めてくれるキュートな限定パッケージに♡毎日のアイメイ