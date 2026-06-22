テレビ東京は7月2日から、新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（毎週木曜深0：00）を放送する。22日までに楽曲が発表された。【写真】豪華！食×不倫ドラマに出演するキャスト原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。