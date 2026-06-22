上沼恵美子（71）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。公開中の映画「Michel／マイケル」について語った。上沼はこれまでマイケル・ジャクソンにまつわる映画を見たことがなかったが、今回は話題作を劇場で鑑賞。共演のシャンプーハット・てつじ、同局の北村真平アナウンサーも同作を見ており、3人で冒頭から大いに盛り上がった。上沼は「素晴らしい、ファンになった」といい、出演していた“おいっ子”を「