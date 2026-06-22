マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。期間限定でポテトのM・Lサイズが250円になるキャンペーンを発表しました。【画像】マクドナルドのポテト250円キャンペーン「ならばポテト！」M・Lサイズが250円同アカウントは「憂鬱な気分・・・ならば！ポテトM・L250円！」とつづり、画像を1枚投稿。コミック風の黄色い背景に「ならばポテト！」の文字が大きく描かれ、「6月って祝日もないし、憂鬱な気持ちになる…」