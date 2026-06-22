介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年5月10日に回答があった、関東地方在住60歳男性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：サビ姉妹年齢・性別：60歳男性同居家族構成：本人のみ居住地域：関東地方職業：自営業・自由業月の収入：労