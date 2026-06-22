サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は21日（日本時間）、グループEの第2節が行われ、初出場のキュラソーがエクアドルと0-0で引き分けて、W杯で初の勝ち点を獲得した。第1節のドイツ戦では1-7で大敗していた。中国スポーツメディアの直播吧によると、韓国メディアのXportsnewsは、この試合について、「人口14億人の中国でもできなかったことをわずか14万人のキュラソーがやってのけた」とする見出しを打って伝えた。X