ステージ4の骨肉腫と闘病していたYouTuberの榎本一心（いっしん）さんが、6月16日に死去したことがわかった。21歳だった。【写真】死去3日前に最期の投稿を行った榎本一心さん榎本さんは高校2年生で骨肉腫と診断され、高校3年生でがんが転移し、ステージ4と判定されたとYouTubeなどで公表していた。「1人でも多くの人に元気や勇気を届ける」とインスタグラムやYouTube、TikTokを中心に活動し、病気に苦しむ人や、多くの人たちから