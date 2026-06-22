中国黒竜江省ハルビン市の東北農業大学はこのほど、第8回学位評定委員会第12回会議を開催しました。会議は「生物農薬科学・工学」の学部専攻を増設し、「応用化学」を理系に調整し、「植物科学・技術」「社会福祉」の二つの学部専攻を廃止することが承認されました。公開報道によると、中国江西省の南昌大学は今年、中国語国際教育、ドイツ語、人的資源管理、電子商取引、展示会経済・管理、水産養殖学の六つの学部専攻の募集を停