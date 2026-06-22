モデルで俳優の江野沢愛美さんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。長年の親友であるモデルの前田希美さんと、その夫で浦和レッドダイヤモンズの渡邊凌磨選手の結婚式に参列したことを報告し、反響を呼んでいます。【写真】江野沢愛美＆前田希美のドレス姿！「本当におめでとう」と祝福江野沢さんは「希美プリンセス、りょうまくん本当におめでとうついにこの日が来たね」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目には、淡いブル